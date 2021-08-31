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Вышел финальный трейлер новой части бондианы. Наконец!

Семён Гудошников
Сегодня в 17:25

В сети появился финальный трейлер «Не время умирать» — новой части бондианы с Дэниелом Крейгом.

По сюжету Бонда, который оставил службу и переехал на Ямайку, посещает старый друг — агент ЦРУ Феликс Лейтор. Он просит агента 007 спасти похищенного ученого, и миссия (как и полагается для подобных фильмов) оказывается не такой простой, как предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею Люциферу Сафину (его играет Рами Малек), в руках у которого опасное технологическое оружие.

Помимо Крейга и Малека, в ролях — Леа Сейду, Бен Уишоу, Ана де Армас, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс. Режиссером выступил Кэри Фукунага.

В трейлере премьерной датой значится 8 октября. В России ленту планировали презентовать раньше — 30 сентября.

«Не время умирать» — 25-я часть шпионской кинофраншизы. Из‑за коронавируса ее премьера переносилась бесчисленное количество раз. Изначально ее хотели выпустить на большие экраны еще в апреле 2020 года.

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