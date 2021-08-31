Вышел финальный трейлер новой части бондианы. Наконец!

В сети появился финальный трейлер «Не время умирать» — новой части бондианы с Дэниелом Крейгом.

По сюжету Бонда, который оставил службу и переехал на Ямайку, посещает старый друг — агент ЦРУ Феликс Лейтор. Он просит агента 007 спасти похищенного ученого, и миссия (как и полагается для подобных фильмов) оказывается не такой простой, как предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею Люциферу Сафину (его играет Рами Малек), в руках у которого опасное технологическое оружие.