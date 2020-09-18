«Снова возвращаюсь домой»: послушайте совместный альбом «Пасоша» и «Увулы»

Презентации пластинки пройдут 18 октября в Петербурге и 29 октября в Москве, остальные города можно посмотреть здесь . Ранее группы представили клип на трек «Искать себя».

Гитарист «Пасоша» Кирилл Городний рассказал «Собаке.ru», что идея объединить группы зародилась еще в феврале — в виде желания «как‑нибудь встретиться, поджемить, может быть, придумать что‑то вместе». В апреле, в разгар пандемии коронавируса, на одном из онлайн-концертов музыканты увиделись и продолжили обсуждать совместную работу.