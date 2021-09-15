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Россия остановила проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:13

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» прекратил разработку сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора РКЦ Дмитрия Баранова.

Работы прекращены на стадии технического проектирования. Однако Баранов не исключил, что в будущем работы могут возобновиться, если такое решение примет Роскосмос.

Контракт стоимостью 1,47 млрд рублей на техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну был подписан между Роскосмосом и РКЦ «Прогресс» в конце 2020 года. Предполагалось, что работы по договору будут выполнены в октябре 2021-го.

В январе совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал перенести сроки создания сверхтяжелой ракеты «с обязательной проработкой применения в этом проекте наиболее прорывных, перспективных и экономически оправданных технологий». Спустя месяц Баранов сообщил, что разработка «поставлена на паузу» из‑за возможности коррекции облика ракеты.

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