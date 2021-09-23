Сергей Сарапульцев, глава следственного управления СК по Пермскому краю, покончил с собой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Коммерсант», ссылаясь на несколько источников, сообщает, что тело Сарапульцева нашли в его квартире. Собеседники не уточнили причин смерти. Для их установления в Пермь прибудет проверка Следственного комитета.

По информации Mash, рассматриваются две версии самоубийства следователя: он покончил с собой после совещания с руководством, посвященного шутингу в Пермском университете, или из‑за семейных проблем. Второй версии придерживается источник «Интерфакса».

22 сентября в Пермь прибыл глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Его приезд связан с массовым расстрелом в Пермском госуниверситете, который устроил 20 сентября 18-летний первокурсник (погибли шесть человек). По данным Baza, после совещания с Бастрыкиным в областном управлении СК от расследования отстранили многих местных следователей.

Сарапульцев возглавил пермское следственное управление СК в июле 2018 года. До этого он был первым замначальника регионального подразделения СК.