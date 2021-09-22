Третий фильм «Фантастические твари» выйдет в апреле 2022 года. Он будет называться «Тайны Дамблдора»

Третья часть кинофраншизы «Фантастические твари» выйдет 15 апреля 2022 года — на три месяца раньше, чем предполагалось ранее. Фильм будет носить подзаголовок «Тайны Дамблдора». Об этом сообщили на сайте Wizarding World.

Картина расскажет о новых приключениях специалиста по магическим существам Ньюта Скамандера. В этот раз по заданию Альбуса Дамблдора ему придется возглавить команду волшебников, готовых к борьбе с темным магом Геллертом Грин-де-Вальдом.

К своим ролям в «Фантастических тварях: Тайнах Дамблдора» вернутся Эдди Редмейн (он играет Ньюта), Джуд Лоу (Альбус Дамблдор), Эзра Миллер (Аврелий Дамблдор), Элисон Судол (Куини Голдштейн), Дэн Фоглер (Джейкод Ковальски) и Кэтрин Уотерстон (Тина Голдштейн).

Также в фильме можно будет увидеть комика Джессику Уилльямс — она исполнит роль профессора Лалли Хикс, а также Мадса Миккельсена. Последний дебютирует в образе Геллерта Грин-де-Вальда — ранее этого персонажа воплощал Джонни Депп.

Триквел срежиссировал Дэвид Йейтс. Сценарий картины написал Стив Кловс вместе с автором романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Продюсерами ленты стали Дэвид Хейман, Лайонел Уигрэм, Тим Льюис, Нил Блэр, Дэнни Коэн, Джош Бергер и Кортни Валенти.