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Utair разрешила перевозить домашних животных на пассажирских креслах

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:47

Российская авиакомпания Utair разрешила перевозить кошек и собак на пассажирских креслах у окна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В сообщении отмечается, что для перевозки питомца нужно оформить два билета — на себя и на животное. Для безопасности необходим жесткий контейнер размером до 55×40×40 сантиметров с замком, а вес питомца вместе с переноской не должен превышать 20 килограмм.

Для комфортного перелета авиакомпания рекомендует выбирать размер клетки так, чтобы животное могло встать в полный рост и повернуться вокруг себя. А сама переноска должна закрепляться ремнями безопасности.

Пока оформить билет для питомца можно только в кассах перевозчика в аэропорту не позднее чем за 48 часов до вылета.

Ранее «Аэрофлот» смягчил правила перевозки животных. Теперь в салоне в одной переноске можно перевозить до двух питомцев старше шести месяцев, а их общий вес вместе с контейнером не должен превышать восьми килограммов. До этого авиакомпания разрешала перевозку только одного животного.

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