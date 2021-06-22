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«Аэрофлот» смягчил правила перевозки животных. Теперь брать с собой на рейс можно до трех питомцев

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:20

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об изменении правил перевозки животных. Теперь один пассажир может взять с собой на рейс до трех питомцев.

Согласно новым правилам, в салоне одновременно можно перевозить лишь одного или двух питомцев старше шести месяцев, при этом оба должны находиться в одной переноске, а их общий вес вместе с контейнером не должен превышать восьми килограммов. Третьего питомца в таком случае перевозят в багажном отделении. Возможен также вариант, когда в багажном отсеке перевозят двух животных, а в салоне — еще одного, массой до восьми килограммов.

Животных, которых не возьмут в салон, при регистрации пассажиров будут фотографировать вместе с клетками. На переноску будут крепить данные животного и телефон владельца. Также скорректированы требования к погрузке животных на борт.

Также «Аэрофлот» отменил запрет на перевозку на своих рейсах собак брахицефальных пород — мопсов, английских и французских бульдогов, пекинесов, боксеров, шарпеев, бордоских догов, ши-тцу и других. Список потенциально опасных пород собак сократили с 75 до 12.

Кроме того, компания сократила срок подачи заявки на перевозку животного с 24 до 6 часов до вылета.

«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных в сентябре прошлого года. Тогда пассажирам разрешили брать с собой на борт лишь один контейнер с одним питомцем.

До этого пассажиры этой авиакомпании неоднократно жаловались на плохое обращение с животными при перелетах. В июне москвичка Кристина Иличева рассказала, как ее мать, прилетев из Шереметьево в Симферополь, получила собаку всю грязную и в крови. У питомца была повреждена морда, особенно пасть, десна и зубы. Хозяйка написала претензию в «Аэрофлот», но там травмы списали на стресс, который животное испытало в полете, и отказались взять на себя ответственность.

Еще один случай травмы собаки произошел на рейсе «Аэрофлота» Петропавловск-Камчатский — Москва: 17 июня там пострадала такса по имени Мила. По приезде в Шереметьево ее хозяйка получила клетку с выломанной дверцей, а у собаки был разбит глаз. А в июле «Аэрофлот» отказался вывозить собак из аэропорта Шанхая. Животных отправили хозяевам только через неделю.

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