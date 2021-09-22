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В Японии начали продавать томаты, лечащие гипертонию. У них отредактирован геном

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:19

В Японии начали продавать помидоры, которые способны лечить гипертонию. Они снижают артериальное давление и замедляют сердечный ритм. Об этом сообщило издание The Japan News.

У этих томатов — отредактированный геном. За основу ученые взяли популярный в Японии сорт Sicilian Rouge. Они применили к нему технологию CRISPR/Cas и удалили аутоингибиторный домен в геноме, ограничивающий выработку гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК).

Благодаря этому в овощах в пять раз увеличилось количество ГАМК. Новый вид помидоров назвали Sicilian Rouge High GABA. Он, что неудивительно, значительно дороже обычных томатов: три килограмма помидоров для гипертоников стоят около 68 долларов.

Томаты с повышенным содержанием ГАМК стали первым в стране продуктом с отредактированным геномом, который можно купить в магазине. Пока в большинстве государств такие продукты продавать запрещено, однако в Японии для Sicilian Rouge High GABA сделали исключение.

Издание отмечает, что в овощи не стали добавлять новые гены, поэтому помидоры не относят к генно-модифицированным продуктам. «Афиша Daily» рассказывала о ГМО и публиковала дискуссию об их вреде или безвредности.

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