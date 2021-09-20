«Он идет за мной. Но я иду за ним»: в сети вышел трейлер хоррора «Хеллоуин убивает»

В сети появился трейлер хоррора «Хеллоуин убивает» — новой части кинофраншизы, начавшейся в 1970-х с культовой картины режиссера Джона Карпентера. В фильме, который выйдет 15 октября, вновь снимется Джейми Ли Кертис.

Ее героине Лори Строуд предстоит очередная встреча с маньяком Майклом Майерсом, преследующим ее с юных лет. Строуд уверена, что убила монстра (эти события показаны в ленте «Хеллоуин» 2018 года), однако он возвращается.

«Он идет за мной», — без сомнений резюмирует Лори. И добавляет: «Но я иду за ним». Женщина вместе с другими людьми, сталкивавшимися с Майерсом, решает объявить убийце войну. «Я хочу сорвать с него маску и увидеть, как жизнь покидает его глаза», — говорит она в ролике.