перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Худрук «Современника» Виктор Рыжаков представил на «Кинотавре» свой дебютный фильм «День мертвых» 21:02
Результаты выборов в Москве, стрельба в пермском вузе и другие новости дня
20:28 дайджест
Дэвид Кроненберг снял свой первый NFT-фильм. Он называется «Смерть Дэвида Кроненберга» 20:21
В США выдали разрешение на первый экспресс-тест, различающий бактериальную и вирусную инфекции 19:25
Призрак американского киллера учит японского макака убивать. Вышел трейлер мультсериала «Хит-Манки» 18:54
Colliers: в Москве в 2021 году закрылось в 1,5 раза больше кафе и магазинов, чем год назад 18:44
Избирком объявил результаты выборов по Москве. Больше трети голосов — у «Единой России» 18:06
Путин продлил на год санкции, запрещающие ввоз в Россию продуктов из западных стран 18:02
Том Хэнкс учит робота быть человеком в трейлере «Финча» 17:55
Фестиваль серф-культуры Locals Only в Москве перенесли на 25 сентября 17:24
В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет концерт «Мы на ты». Российские музыканты объединятся в дуэты 17:02
Главным тренером женской сборной России по гандболу впервые стала женщина 16:27
«Дюна» поставила постпандемийный рекорд по сборам в России. За первый уик-энд больше 500 млн рублей 16:24
В Госдуму по итогам выборов пройдут пять партий. Окончательные результаты объявят в пятницу 16:02
Тони Беннетт и Леди Гага представили заглавный сингл будущего альбома «Love for Sale» 15:19
Телепузики предложили Lil Nas X записать фит. Тот согласился 15:05
Впервые за 10 лет цена за килограмм гречки превысила 100 рублей 14:58
Max Titov/Unsplash
В начале ноября в Москве откроется сразу десять новых станций метро 14:30
В Пермском госуниверситете открыли стрельбу. Погибли 6 человек Обновлено в 14:19
В Нью-Йорке зафиксировали массовую гибель птиц от столкновений с небоскребами 14:00
Отключить рекламу

Худрук «Современника» Виктор Рыжаков представил на «Кинотавре» свой дебютный фильм «День мертвых»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:02

Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков представил на «Кинотавре» дебютный фильм «День мертвых». Картина об отношениях сына и матери вошла в конкурс российского кинофестиваля, пишет ТАСС.

Драма «День мертвых» рассказывает о матери (Агриппина Стеклова) и сыне (Александр Паль), которые в Родительский день (день поминания усопших) решают посетить могилы родственников. Поездка обнажает проблемы в отношениях героев и сближает их.

Название «День мертвых» рабочее, второй вариант наименования — «Родительский день». «Я понимал полярность двух названий, заявлено две разных величины, два понятия, через которые человек прикасается к этому тонкому миру. Я буду спорить с продюсером, чтобы две было величины», — объяснил режиссер.

Рыжаков рассказал на пресс-конференции, что возможность поработать над своим дебютом в кино дал локдаун, когда театр закрылся.

Виктор Рыжаков возглавил «Современник» в 2020 году.

Подробности по теме
Что случилось с театром в 2020 году
Что случилось с театром в 2020 году
События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить