Худрук «Современника» Виктор Рыжаков представил на «Кинотавре» свой дебютный фильм «День мертвых»

Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков представил на «Кинотавре» дебютный фильм «День мертвых». Картина об отношениях сына и матери вошла в конкурс российского кинофестиваля, пишет ТАСС.

Драма «День мертвых» рассказывает о матери (Агриппина Стеклова) и сыне (Александр Паль), которые в Родительский день (день поминания усопших) решают посетить могилы родственников. Поездка обнажает проблемы в отношениях героев и сближает их.

Название «День мертвых» рабочее, второй вариант наименования — «Родительский день». «Я понимал полярность двух названий, заявлено две разных величины, два понятия, через которые человек прикасается к этому тонкому миру. Я буду спорить с продюсером, чтобы две было величины», — объяснил режиссер.

Рыжаков рассказал на пресс-конференции, что возможность поработать над своим дебютом в кино дал локдаун, когда театр закрылся.

Виктор Рыжаков возглавил «Современник» в 2020 году.