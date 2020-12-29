Анастасия Паукер вспоминает, что хорошего и плохого произошло с театром в этом году, — на сцене, в зуме и за их пределами.

Новая эра «Современника»

Спектакль «Девочка Надя, чего тебе надо?» © Даниил Примак

«Современник» в этом году возглавил режиссер Виктор Рыжаков, и наблюдать за тем, как постепенно в театр просачивается новая жизнь, — отдельное удовольствие. Юбилейный сезон проходит под знаком памяти Галины Борисовны Волчек. Во многом именно о ней и о бережном отношении к прошлому — дебютный на сцене «Современника» спектакль Рыжакова. «Собрание сочинений» по пьесе Евгения Гришковца — максимально плавный переход к новой репертуарной политике, признание в любви и обещание уважения к прошлому театра. В спектакле — прекрасные актерские работы Марины Нееловой и Никиты Ефремова, и думается, его ждет счастливая зрительская судьба.

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Онлайн-театр

Веб-спектакль «Американки» Елены Смородиновой

Почти полгода без сцены не прошли для театрального процесса бесследно. За весну и лето в онлайн-пространстве появилось бесчисленное множество новых форматов: инстаграм-мюзикл, телеграм-балет, спектакль-встреча с психоаналитиком в зуме, разговор по телефону, пробежка, погружение в ванну. Петербургский сайт-специфик-фестиваль «Точка доступа» даже успел создать специальную «спонтанную программу» онлайн-спектаклей. Театр ежедневно доказывал, что ничего не боится и намеревается жить, — и, пользуясь случаем, оттачивал мастерство владения новым инструментарием, который наверняка ему еще пригодится.

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Приговор по делу «Седьмой студии»

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу «Седьмой студии» у Мещанского суда Москвы, июнь 2020-го © Валерий Мельников/РИА «Новости»

Наконец было закрыто дело «Седьмой студии». 26 июня, день оглашения приговора Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Софье Апфельбаум и Юрию Итину, стал, пожалуй, днем самого высокого напряжения во всем театральном сообществе. Огромная толпа в течение долгих часов стояла у дверей Мещанского суда, остальные следили за трансляцией происходящего онлайн. Каждый знал, что от результатов этого дня зависит не только судьба подсудимых, но и его личная: в этой профессии, в этой стране. Итог: обвинительный приговор, условные сроки и многомиллионные штрафы. Унизительная несправедливость, которую в наших реалиях мы уже выдрессированы считать победой. Увольнение директора МАМТа Антона Гетьмана

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

И еще одна несправедливость: Департамент культуры запредельно тихо убрал с должности директора Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Антона Гетьмана. За четыре года работы Гетьман преобразил балетную политику театра, пригласив на должность заведующего балетной труппы хореографа Лорана Илера. Вместе они реализовали на сцене «Стасика» массу спектаклей крупнейших мировых хореографов: Охада Нахарина, Уильяма Форсайта, Сержа Лифаря, Анжелена Прельжокажа. Гетьмана Департамент перенаправил директором в «Новую оперу», что больше напоминает не спасение для театра, а наказание для бывшего директора МАМТа. Потери

Роман Виктюк © Сергей Фадеичев/ТАСС

В этом году в театре, как и везде, случилось какое‑то немыслимое количество потерь, и чтобы осознать их, понадобится еще долгое время. Не стало главного сказочника волшебного театра «Тень» Ильи Эпельбаума, ушел режиссер-феерия Роман Виктюк, великие артисты Валентин Гафт и Армен Джигарханян. Не стало композитора Фаустаса Латенаса, писавшего музыку для спектаклей Эймунтаса Някрошюса и Римаса Туминаса. Ушел великий театральный художник Сергей Бархин, любимый друг и бессменный соавтор Камы Гинкаса и Миндаугаса Карбаускиса. Спектакли «Горбачев» в Театре наций

© Ира Полярная/Театр наций

Спектакль о политическом лидере новейшей истории России — редкость. Не меньшая редкость и лидер, про которого ставить спектакль было бы не стыдно. Важны в этом деле и достаточная временная дистанция, и взгляд латвийского режиссера Алвиса Херманиса. Херманис не ставит перед собой задачи оценить историческую роль Горбачева, его спектакль — о любви. «Горбачев» напоминает о том, что политика в России может иметь человеческое лицо и иногда любовь оказывается сильнее власти. К тому же спектакль доказывает, что за время карантина мы очень соскучились по такому типу театра, в котором хорошие артисты (в данном случае — Евгений Миронов и Чулпан Хаматова) рассказывают увлекательные истории. Алвис Херманис — один из немногих мировых режиссеров, способных в 2020 году на полном серьезе надеть на актера маску с лысиной и родимыми пятнами, подложить толщинки и сделать так, чтобы это работало, а зрителям не хотелось спрятаться под впередистоящее кресло.

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«Петровы в гриппе» в «Гоголь-центре»

© Ира Полярная/«Гоголь-центр»

Алексей Сальников в своем романе явно предощутил специфическую ауру 2020 года: теперь у каждого жителя планеты появились все возможности почувствовать себя галлюцинирующим гриппозным Петровым или его женой с маниакальными наклонностями. Спектакль Антона Федорова еще до пандемии стал хитом, а сейчас и вовсе бесценен. На сцене происходит психоделический замес из реальности и бреда, советского и постсоветского времени, земного и инфернального пространства. Грипп у Федорова — освобождение подсознательного, способ расплавить реальность в лихорадочном жару и взглянуть на нее под новым углом. Целая куча классных артистов — от Семена Штейнберга до Розы Хайруллиной — прилагается. Здоровеем и ждем в 2021 году выхода на экраны киноверсии романа от Кирилла Серебренникова.

Подробности по теме Петровы в театре и вокруг него: спектакль по роману Сальникова в «Гоголь-центре» Петровы в театре и вокруг него: спектакль по роману Сальникова в «Гоголь-центре»

«Поле» в театре «Практика»

© «Практика»

На сцене восемь прекрасных актрис (практически все — выпускницы одного курса Дмитрия Брусникина и Романа Козака): Паулина Андреева, Яна Гладких, Анна Зайкова, Марина Петренко, Александра Урсуляк. Повесть Чингиза Айтматова «Материнское поле» посвящена судьбе киргизской женщины, потерявшей на войне всех своих мужчин: мужа и троих сыновей. Одна за другой актрисы ведут повествование от первого лица, тянут ниточку воспоминаний от счастливой юности и первой любви к трагическим военным событиям. Режиссер Марина Брусникина поставила один из лучших своих спектаклей: тонкой выделки вдовий плач, в котором с болью соседствует огромная сила и не меньших масштабов любовь. Оторвать взгляда от актерских работ невозможно. «Копы в огне» Le Cirque de Charles la Tannes

© Николай Нерсесов/Main Stage

Камбэк, сотрясший в октябре площадку Mainstage: «Копы» — тот случай, когда театру был просто необходим концертный зал. Легендарная хип-хопера в постановке Юрия Квятковского вернулась спустя десять лет обновленной и помолодевшей, постарел только коп Козульски. Треки по-прежнему качают, а теперь еще и оставляют в сердечке рубцы ностальгии по удалым 2010-м. Помимо ностальгического флоу спектакль обрел актуальные постизоляционные шутки, живой звук и помог еще большему количеству зрительской энергии вырваться наружу. У-е! У-е! Копы в огне!

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«Le Тартюф. Комедия» в Театре на Таганке

© Алиса Скальская/Театр на Таганке