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Собянин связал рост заболеваемости COVID-19 в Москве с окончанием отпусков и началом учебного года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:25

Подъем заболеваемости коронавирусом в Москве связан с тем, что многие жители столицы вернулись из отпусков домой, а дети и подростки отправились в школы. Об этом в эфире «Россия 1» заявил мэр города Сергей Собянин.

«Осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда, быть более осторожными, соблюдать санитарные требования», — сказал Собянин.

В России на протяжении четырех наблюдается рост заболевания COVID-19. 18 сентября число новых заражений впервые с 22 августа превысило 20 тысяч, а количество зараженных москвичей составило 2746 человек — это максимум с начала августа.

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