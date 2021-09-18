В России впервые с конца августа выявили больше 20 тыс. заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 20 329 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Число новых заражений впервые с 22 августа превысило 20 тыс. — тогда было 20,5 тыс. заболевших.
Больше всего случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2537 человек. Следом идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Воронежская, Самарская, Ростовская и Нижегородская области, а также Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 254 754. За последние сутки выздоровели 16 247 пациентов, за все время — 6 485 264. За сутки умерли 799 человек, за весь период — 197 425.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 226,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (41,3 млн), на втором — Индия (33,3 млн), на третьем — Бразилия (21 млн), на четвертом — Великобритания (7,3 млн).