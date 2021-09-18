В России впервые с конца августа выявили больше 20 тыс. заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 20 329 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Число новых заражений впервые с 22 августа превысило 20 тыс. — тогда было 20,5 тыс. заболевших.

Больше всего случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2537 человек. Следом идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Воронежская, Самарская, Ростовская и Нижегородская области, а также Пермский край.