В России выявили 20 174 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 20 174 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 155 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2376 человек. Следом идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Самарская, Воронежская, Нижегородская и Ростовская области, а также Пермский край.