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В России выявили 20 174 новых случая коронавируса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:15

За последние сутки в России зарегистрировали 20 174 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 155 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2376 человек. Следом идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Самарская, Воронежская, Нижегородская и Ростовская области, а также Пермский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 274 928. За последние сутки выздоровели 13 418 пациентов, за все время — 6 498 682. За сутки умерли 793 человека, за весь период — 198 218.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 226,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (41,3 млн), на втором — Индия (33,3 млн), на третьем — Бразилия (21 млн), на четвертом — Великобритания (7,3 млн).

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