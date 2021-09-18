Джеймс Ганн показал неудачные дубли «Отряда самоубийц». Там Джон Сина облизывает отрубленный палец

На ютьюб-канале Warner Bros. опубликовали четырехминутное видео с неудачными дублями и забавными моментами «Отряда самоубийц». На кадрах неудачные падения и шутки актеров, а в конце — благодарность всем причастным к созданию картины.
Ролик начинается со сцены с Идрисом Эльбой, в котором его просят отыграть искусственный смех. Актер начинает смеяться, а за ним — вся съемочная группа.
На протяжении всего видео появляются вставки шуток Флула Борга, сыгравшего Копье, и Марго Робби, которая не может остановить смех.
Шон Ганн, брат режиссера, вылизывает стекло дочиста — он играет Ласку. Затем Джон Сина прямо перед лицом Эльбы вылизывает отрубленный палец.
Второй «Отряд самоубийц» вышел в России 5 августа. Критики похвалили версию Ганна, однако при бюджете в 185 млн долларов фильм собрал только 165 млн.