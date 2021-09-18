Джеймс Ганн показал неудачные дубли «Отряда самоубийц». Там Джон Сина облизывает отрубленный палец

На ютьюб-канале Warner Bros. опубликовали четырехминутное видео с неудачными дублями и забавными моментами «Отряда самоубийц». На кадрах неудачные падения и шутки актеров, а в конце — благодарность всем причастным к созданию картины.

Ролик начинается со сцены с Идрисом Эльбой, в котором его просят отыграть искусственный смех. Актер начинает смеяться, а за ним — вся съемочная группа.