«„Отряд самоубийц“ сносит башку»: за что критики хвалят перезапуск вселенной про суперзлодеев

Меньше месяца осталось до выхода в прокат перезапуска вселенной DC про самых отъявленных преступников и суперзлодеев — «Отряд самоубийц: Миссия навылет». По новой снять приключенческий боевик доверили режиссеру Джеймсу Ганну, который успел зарекомендовать себя дилогией «Стражи Галактики».
Ключевой особенностью грядущей премьеры, отличающей обновленную интерпретацию от провального фильма 2016 года, стал возрастной рейтинг: в этот раз посмотреть картину зрителям младше 18 лет не удастся. Этот фактор развязал руки Ганну, который и так хорош в комедийном жанре, и позволил создать колоритные образы главных героев без оглядки на уровень насилия — оригинальный комикс DC изобилует жестокими убийствами и шутками ниже пояса.
Первыми оценить полуремейк «Отряда самоубийц» смогли западные кинокритики. Пока они навряд ли могут написать развернутую рецензию для своих изданий, но делиться первыми впечатлениями в твиттере им никогда не запрещали. «Афиша Daily» собрала хвалебные отзывы режиссеру, сжатые до 280 символов.
Брэндон Дэвис, Phase Zero: «„Отряд самоубийц“ — абсолютное безумие. Чертовски жестокий, с похабщиной и без права на пощаду. Ошеломляет, как в фильме это сочетается с теплыми моментами, юмором, действиями и эмоциями. Джеймса Ганна ничего не сдерживало. Беспощадное кино и пока что единственное в своем роде»
Хуан Мохика, Film Posers: «Фильм сдержал все свои обещания. Он смешной, пропитан хаосом, жестокостью и юмором и умудряется держать вас в напряжении. Именно таким и должен быть „Отряд самоубийц“. Между актерами видна химия, которая позволяет каждому персонажу раскрыться»
Эрик Дэвис, Rotten Tomatoes: «Новый „Отряд самоубийц“ выкладывается по полной. Масштабный, смелый и визуально ошеломляющий! Джеймс Ганн добавил хоррора. Жутковато и зло, но в то же время весело и мило»
Жермен Люссье, Gizmodo: «„Отряд самоубийц“ получился забавным, дерзким и жестоким — таким, каким нам его и обещали. Больше всего мне понравилась лирическая часть, которую Ганн уравновешивает юмором. А еще Король акул тащит!»
Роберт Гарсия, Contralona: «Это веселый и жестокий развлекательный фильм, в котором идеально балансируют море крови, юмор и душевность. Джеймс Ганн в полной мере использует рейтинг R, это явно не детский фильм, включая две сцены после титров»
Фико Канхиано, Rotten Tomatoes: «Это фантастика! Работая без рамок, создатели нащупали золотую жилу супергероики. Сюжет непредсказуемый, стиль уникальный, а повествование наполнено рискованными моментами. Жестокий и веселый экшен с кучей комбинаций. Идрис Эльба, Марго Робби и другие актеры потрясающие. У Джеймса Ганна снова получилось»
Эль Хеорхе Ривера, член Critics Choice: «В фильме химия между актерами зашкаливает, все работают на высшем уровне! Каждый персонаж максимально раскрыт, но лишь Королю акул суждено стать зрительским фаворитом. Во время просмотра задался вопросом, почему Джеймсу Ганну сразу не дали разойтись в супергероике по полной с рейтингом R»
Умберто Гонсалес, The Wrap: «„Отряд самоубийц“ напрочь снес мне башку! И мне это чертовски понравилось. Джеймс Ганн с легкостью снял самый интересный фильм DC на сегодняшний день. Визуально ошеломляющий, динамичный и просто очень крутой»
Премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» в российском прокате пройдет 5 августа, а 6 августа лента выйдет на стриминговой платформе HBO Max.
В новом фильме агент разведки Аманда Уоллер (Виола Дэвис) соберет обновленную команду суперзлодеев. Среди них будут Харли Квинн (Марго Робби), Король акул (Сильвестр Сталлоне), Человек-в-горошек (Давид Дастмалчян) и Дэдшот (Идрис Эльба).