«„Отряд самоубийц“ сносит башку»: за что критики хвалят перезапуск вселенной про суперзлодеев

Меньше месяца осталось до выхода в прокат перезапуска вселенной DC про самых отъявленных преступников и суперзлодеев — «Отряд самоубийц: Миссия навылет». По новой снять приключенческий боевик доверили режиссеру Джеймсу Ганну, который успел зарекомендовать себя дилогией «Стражи Галактики».

Ключевой особенностью грядущей премьеры, отличающей обновленную интерпретацию от провального фильма 2016 года, стал возрастной рейтинг: в этот раз посмотреть картину зрителям младше 18 лет не удастся. Этот фактор развязал руки Ганну, который и так хорош в комедийном жанре, и позволил создать колоритные образы главных героев без оглядки на уровень насилия — оригинальный комикс DC изобилует жестокими убийствами и шутками ниже пояса.

Первыми оценить полуремейк «Отряда самоубийц» смогли западные кинокритики. Пока они навряд ли могут написать развернутую рецензию для своих изданий, но делиться первыми впечатлениями в твиттере им никогда не запрещали. «Афиша Daily» собрала хвалебные отзывы режиссеру, сжатые до 280 символов.