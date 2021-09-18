Минкульт не выдал прокатное удостоверение «Искушению» Пола Верхувена

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения новой драме Пола Верхувена «Искушение». Соответствующий приказ от 17 сентября опубликован на сайте министерства.

В тексте документа указано, что фильму отказывают «на основании подпункта „ж“ пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения». Этот подпункт подразумевает «иные определенные федеральными законами случаи». Пояснений к отказу не предоставлено

Планировалось, что в отечественный прокат картину Верхувена выпустит компания Capella Film. Премьера была запланирована на 7 октября.

Действие «Искушения» происходит в Италии эпохи Возрождения. Монахиня Бенедетта Карлини влюбляется в новую послушницу Бартоломею, пылкую и безрассудную. Когда об этом узнают за пределами монастыря, главную героиню привлекают к суду по обвинению в прелюбодеянии и одержимости дьяволом.

Мировая премьера картины состоялась в июле 2021 года на Каннском кинофестивале. Главные роли в нем сыграли актрисы Вирджиния Эфира и Шарлотта Рамплинг.

В июне Минкульт отказал в прокатном удостоверении фильму — победителю Берлинале-2021 «Неудачный трах, или Безумное порно» Раду Жуде. В картине нашли материалы, «пропагандирующие порнографию». Однако в августе ленту все-таки разрешили показывать — под другим названием и в отцензурированном виде. Фильм, получивший в России прокатное имя «Безумное кино для взрослых», вышел в прокат 16 сентября.