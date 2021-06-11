Минкульт не выдал комедии «Неудачный трах, или Безумное порно» прокатное удостоверение

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму — победителю Берлинале-2021 «Неудачный трах, или Безумное порно» Раду Жуде. В картине нашли материалы, «пропагандирующие порнографию». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

По мнению чиновников, румынская комедия попала в подпункт «в» пункта 18 Правил, предусматривающих отказ в выдаче прокатного удостоверения.

Планировалось, что в отечественный прокат картину Раду Жуде выпустит компания Capella Film. 5 июня на «Афише Daily» состоялась премьера тизера сатиры.

«Неудачный трах, или Безумное порно» рассказывает историю учительницы в престижной школе Эми (Катя Паскариу). После того как ее домашнее видео попадет на просторы интернета, ей предстоит отчитаться перед родительским судом, где она преподает, чтобы тот принял решение — увольнять ее или нет. Пока героиня мечется по невзрачному Бухаресту, режиссер показывает зрителю краткий словарик-справочник румынской повседневности.