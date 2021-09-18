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Ханс Циммер выпустил альбом с саундтреками к фильму «Дюна»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:15

Голливудский композитор Ханс Циммер, известный по саундтрекам к «Пиратам Карибского моря», «Гладиатору» и «Интерстеллару», выпустил альбом с музыкальными композициями из фильма «Дюна» Дени Вильнева.

Записи 22 мелодий появились на стриминговых сервисах. Они, по признанию Циммера, были основаны на множестве женских голосов, говорящих на придуманном специально для этого проекта языке.

«Мы используем голоса, говорящие на языке, который вы не знаете, но в то же время каким‑то образом понимаете эмоционально», — сказал композитор.

Он отметил также, что музыкантам, принявшим участие в создании саундтреков, пришлось учиться играть на своих инструментах по-новому. Это было необходимо, чтобы добиться внеземного, совершенно нового звучания.

«Ханс даже создал инструменты для этого. Он повторял, что эта музыка не из нашего мира. Она должна прийти из другого времени, другой планеты. Эти звуки не могли быть слышимы где‑либо ранее», — пояснил Вильнев.

По словам режиссера, создать саундтреки к «Дюне» было мечтой Циммера. Роман Фрэнка Герберта — одна из его любимых книг, пояснил Вильнев. Вероятно, поэтому работа над музыкой для экранизации столь захватила композитора и вдохновила на массу экспериментов со звуком.

«Ханс и Дени работали очень тесно друг с другом. Часть того, что я люблю об этой музыке — это то, насколько она нетипична. Она невероятно экзотична, эмоциональна, насыщенна, полностью оригинальна и очень точна для фильма», — сказала продюсер Мэри Пэрент.

В начале сентября Циммер уже выпустил один альбом, посвященный музыке из «Дюны». В не были представлены девять вариаций саундтреков. 22 октября композитор также представит сингл к книге «The Art and Soul of Dune» о создании картины.

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