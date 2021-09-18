Ханс Циммер выпустил альбом с саундтреками к фильму «Дюна»

Голливудский композитор Ханс Циммер, известный по саундтрекам к «Пиратам Карибского моря», «Гладиатору» и «Интерстеллару», выпустил альбом с музыкальными композициями из фильма «Дюна» Дени Вильнева. Записи 22 мелодий появились на стриминговых сервисах. Они, по признанию Циммера, были основаны на множестве женских голосов, говорящих на придуманном специально для этого проекта языке. «Мы используем голоса, говорящие на языке, который вы не знаете, но в то же время каким‑то образом понимаете эмоционально», — сказал композитор.

Он отметил также, что музыкантам, принявшим участие в создании саундтреков, пришлось учиться играть на своих инструментах по-новому. Это было необходимо, чтобы добиться внеземного, совершенно нового звучания. «Ханс даже создал инструменты для этого. Он повторял, что эта музыка не из нашего мира. Она должна прийти из другого времени, другой планеты. Эти звуки не могли быть слышимы где‑либо ранее», — пояснил Вильнев.