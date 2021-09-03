Ханс Циммер выпустил альбом с вариациями саундтреков «Дюны»

Всего в треклисте пластинки 9 иммерсивных композиций. В общей сложности они длятся чуть больше полутора часов.

Лейбл WaterTower Music опубликовал альбом «Dune Sketchbook Soundtrack» Ханса Циммера , в котором собраны вариации саундтреков из «Дюны». Релиз состоялся специально к премьере фильма на Венецианском кинофестивале.

Циммер — основной и единственный композитор картины Дени Вильнева. 17 сентября он представит альбом с оригинальными саундтреками из «Дюны», а 22 октября — сингл к книге «The Art and Soul of Dune» о создании картины.

За свою карьеру Ханс Циммер написал музыку более чем для 150 картин, включая «Начало», «Интерстеллар» и «Шерлок Холмс». В 1995 году он получил «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный саундтрек» за композицию для мультфильма «Король Лев».