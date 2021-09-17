Гильермо дель Торо представил первый трейлер фильма «Аллея кошмаров»

В видео можно увидеть Брэдли Купера в роли работника карнавала, который влюбляется в девушку (ее сыграла Руни Мара) и вскоре решает выдать себя за одаренного телепата. «Мужчина он или чудовище?» — задает вопрос закадровый голос.

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо представил трейлер своего нового фильма «Аллея кошмаров». Ролик показал, в какой стилистике кинематографист оформил свой первый нуар, поставленный по роману Уилльяма Линдси Грэшема.

Действие фильм развернется в 1940-х годах в Нью-Йорке. По сюжету герой Купера встретится с женщиной-психиатром, которая попытается раскрыть его обман и мошенничество. Ее в картине сыграет Кейт Бланшетт. Также в «Аллее кошмаров» появится Уиллем Дефо.

Ранее дель Торо рассказал, что задумал экранизацию еще в 1990-х годах. Она должна стать его авторским переосмыслением жанра нуара и редкой картиной в его фильмографии, где не будет сверхъестественных элементов.

Премьера фильма намечена на декабрь. В российских кинотеатрах «Аллею кошмаров» можно будет посмотреть с 27 января 2022 года. В ленте, помимо Купера, Бланшетт, Дефо и Мары, будут участвовать Тони Коллетт, Дэвид Стратэрн и Рон Перлман.