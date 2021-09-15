В сети появились кадры из «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо с Кейт Бланшетт и Брэдли Купером

Картина расскажет о бывшем работнике карнавала, который выдает себя за телепата в Нью-Йорке в 1940-х годах. Однажды он столкнется с женщиной-психиатром, которая попытается раскрыть его обман и мошенничество.

Лента основана на одноименном романе Уильяма Линдси Грэшема. Книгу уже однажды экранизировали. Однако проект дель Торо, судя по всему, не будет похож на прежний фильм — при создании сценария режиссер ориентировался на текст романа.

По словам кинематографиста, одной из его целей было воссоздание мистической атмосферы книги Грэшема. Однако сверхъестественных события и элементов, как обещает дель Торо, в этом фильме не будет.

В то же время картина вряд ли станет типичным нуаром. Хотя дель Торо мечтал попробовать себя в этом жанре уже не первое десятилетие, а саму экранизацию задумал еще в 1990-е годы, режиссер рассчитывает избежать клише и представить жанр «с необычной точки зрения».

«У меня в фильме не будет никакого артефакта. Не будет штор-жалюзи, закадрового голоса, детектива в фетровой шляпе, который бродит по мокрым улицам. Я хотел воссоздать вселенную романа, довольно грязную и жестокую, но по-своему волшебную», — заявил постановщик.

Фильм выйдет на экраны 27 января 2022 года. В нем, помимо Купера, Бланшетт, Дефо и Мары (они сыграют мошенника-иллюзиониста, психиатра, владельца карнавала и девушку главного героя соответственно), появятся Тони Коллетт, Дэвид Стрэтэйрн и Рон Перлман