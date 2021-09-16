СК возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в телеграме во время выборов

Главное управление Следственного комитета завело уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам во время выборов в Госдуму. Об этом говорится на сайте СК.

Его фигурантами стали основатель телеграм-канала «Что делать» Дмитрий Чебанов и 10 «иных лиц» из 7 субъектов России. Их обвиняют по части 1.1 статьи 212 УК, максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

«Установлено, что группа лиц в составе не менее 11 участников из 7 субъектов России создала сеть телеграмм-каналов, в которых размещала публикации и вела агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории Российской Федерации в дни единого голосования с 17 по 20 сентября 2021 года», — говорится в сообщении СК.

Экспертиза нашла в роликах, размещенных фигурантами, «побуждения к насильственным действиям, адресованным неопределенному кругу лиц». Следствие будет просить у суда арестовать обвиняемых.

5 сентября Дмитрия Чебанова и еще четырех человек задержали, когда они попытались вывесить протестный баннер на здании Центрального детского магазина на Лубянке. 6 сентября Чебанову и еще трем активистам — Александру Куранину, Никите Крещуку и Александру Порученко — назначили по 15 суток ареста. Четвертую задержанную, Наталью Порученко, оштрафовали на 4000 рублей.

1 августа в телеграм-канале «Что делать» появился анонс всероссийского протестного митинга. Утверждалось, что акция «без криминальных составляющих, но дерзкая по своей сути». Ее детали, дату и место проведения обещали рассказать лишь тем, кто присоединится к ней. Позже в телеграм-канале появились призывы выходить на улицы 18 сентября.