В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции и скрылся. Ранен полицейский

В городе Лиски Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции, пишет ТАСС. О нападении также сообщает пресс-служба МВД.
По данным агентства, мужчина приехал к полицейскому отделу в 5.30 утра, проник в него и привел в действие взрывное устройство. В результате нападения пострадал сотрудник полиции, он находится в тяжелом состоянии.
Нападавшему удалось скрыться с места преступления. Для его поиска в области введен план «Перехват». Посты и отделы полиции приведены в состояние повышенной боевой готовности.
По неподтвержденной информации телеграм-канала Baza, напавший также причастен к убийству трех человек в селении Каменка — женщины и двух детей. Предварительно установлен владелец автомобиля — это 34-летний Страхов Владимир. Находился ли он за рулем в момент нападения — неизвестно, пишет канал.