В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции и скрылся. Ранен полицейский

В городе Лиски Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции, пишет ТАСС. О нападении также сообщает пресс-служба МВД.

По данным агентства, мужчина приехал к полицейскому отделу в 5.30 утра, проник в него и привел в действие взрывное устройство. В результате нападения пострадал сотрудник полиции, он находится в тяжелом состоянии.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления. Для его поиска в области введен план «Перехват». Посты и отделы полиции приведены в состояние повышенной боевой готовности.