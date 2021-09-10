«Рейдерский захват»: как основатели «КриоРус» делят капсулы с замороженными телами

Соосновательница компании «КриоРус» попыталась перевезти капсулы с замороженными телами умерших людей из одного города в другой. По пути ее остановили сотрудники полиции и отправили обратно. Рассказываем, что произошло.
«КриоРус» — это компания, которая предлагает замораживать умерших людей и животных в надежде оживить их в будущем с развитием технологий. Ее основали Данила Медведев и Валерия Удалова в 2006 году, на тот момент они были супругами.
8 сентября 2021-го один из партнеров Медведева Дмитрий Квасников в своем фейсбуке рассказал, что днем ранее Удалова собиралась вывезти криокамеры с телами из микрорайона Семхоз в Сергиевом Посаде. В сговоре с охранником они проникли на территорию криохранилища, вырезали часть стены ангара автогеном, слили большую часть азота из капсул, а затем погрузили на две машины.
Конечной точкой было новое недостроенное хранилище в Твери. Медведев и Квасников сообщили о происходящем в полицию, которая сумела перехватить Валерию Удалову на выезде из микрорайона.
«Дьюары вернули на территорию хранилища и установили на прежние места. Заливку азота произведем сегодня в ближайшее время. Нанесенный криопациентам и хранилищу ущерб еще только предстоит оценить», — написал Квасников, назвав действия Валерии Удаловой «рейдерским захватом».
Данила Медведев рассказал изданию vc.ru, что оснований для перевозки тел, согласно заключению полиции, не было. По его словам, Удалова может обратиться со своими аргументами в суд.
Валерия Удалова записала видео, в котором обвинила Медведева во лжи об обстоятельствах случившегося. Она заявила, что полиция распорядилась оставить оборудование на старом месте, только для того, чтобы разобраться с документами.
«Мы просто перевозили оборудование с одной нашей территории на другую. А вот на Медведева поданы заявления на возбуждение уголовных дел по статьям 306 [„Ложный донос“] и 327 [„Подделка документов“]», — рассказала она.
По словам Удаловой, вывоз оборудования из хранилища был законным, так как договор аренды помещения оформлен на нее. Собственником ангара является отец Алексея Самыкина — еще одного партнера Медведева.
Медведев в ответ на это сказал, что договор подписан в 2014 году и действовал в течение года. Удалова в своем видео утверждает, что ее договор действителен до сих пор.
«Действия Валерии — крайне безответственны, так как находятся вне правового поля и подвергают опасности криопациентов», — написал Дмитрий Квасников.
Квасников добавил, что она «явно психически нестабильна и нуждается в немедленной психиатрической помощи». На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Валерии Удаловой.
Предыстория конфликта
Первым гендиректором компании был Данила Медведев, но в 2009 году он передал руководство Удаловой. Через время сотрудники начали жаловаться на управляющую по двум причинам: качество крионики не соответствовало стандартам и женщина не «допускала других самостоятельных участников».
В 2019 году соучредители решили отстранить Валерию от должности гендиректора. «За» проголосовали 60% собственников, однако она отказалась передавать контроль, в том числе над банковскими счетами и сайтами.
«В гражданском кодексе не прописано, что делать, если гендиректор, грубо говоря, печать и пароль от банк-клиента положил себе в карман и отказывается кому‑то это отдать», — сказал Данила Медведев.
Тогда гендиректор заявила, что зарегистрировала новое юрлицо с аналогичным названием, где была единственным владельцем. По данным «Контур.Фокуса», 19 ноября 2019 года Удалова действительно зарегистрировала ООО «Криорус».
На это юрлицо Валерия Удалова перевела часть договоров. Кроме того, она перевезла пациентов из хранилища на склад компании, которая поставляют «КриоРусу» жидкий азот.
«Мы хотели с этим покончить быстро, но в 2020 году случился коронавирус, и это всех сбило. Только в начале 2021 года мы предприняли определенные юридические шаги, забрали контроль над криохранилищем в „Семхозе“ с половиной пациентов и начали постепенно налаживать работу», — заявил Медведев.
В марте 2021-го Удалова подала в суд на Медведева и потребовала передачи домена и компенсации в 5 млн рублей. Суд не удовлетворил иск, а в апелляции было отказано.
В июне Данила Медведев зарегистрировал ООО «Открытая крионика». Соучредителями стали клиент «КриоРуса» Дмитрий Квасников и Алексей Самыкин, мать которого крионировали в компании. В том же месяце он подал ответный иск к оригинальному «КриоРусу» с требованием раскрыть бухгалтерскую отчетность на правах соучредителя компании.