«Рейдерский захват»: как основатели «КриоРус» делят капсулы с замороженными телами

Соосновательница компании «КриоРус» попыталась перевезти капсулы с замороженными телами умерших людей из одного города в другой. По пути ее остановили сотрудники полиции и отправили обратно. Рассказываем, что произошло. «КриоРус» — это компания, которая предлагает замораживать умерших людей и животных в надежде оживить их в будущем с развитием технологий. Ее основали Данила Медведев и Валерия Удалова в 2006 году, на тот момент они были супругами. 8 сентября 2021-го один из партнеров Медведева Дмитрий Квасников в своем фейсбуке рассказал, что днем ранее Удалова собиралась вывезти криокамеры с телами из микрорайона Семхоз в Сергиевом Посаде. В сговоре с охранником они проникли на территорию криохранилища, вырезали часть стены ангара автогеном, слили большую часть азота из капсул, а затем погрузили на две машины.

Дмитрий Квасников/Facebook 1 из 5 2 из 5 3 из 5 4 из 5 5 из 5

Конечной точкой было новое недостроенное хранилище в Твери. Медведев и Квасников сообщили о происходящем в полицию, которая сумела перехватить Валерию Удалову на выезде из микрорайона.

«Дьюары вернули на территорию хранилища и установили на прежние места. Заливку азота произведем сегодня в ближайшее время. Нанесенный криопациентам и хранилищу ущерб еще только предстоит оценить», — написал Квасников, назвав действия Валерии Удаловой «рейдерским захватом». Данила Медведев рассказал изданию vc.ru, что оснований для перевозки тел, согласно заключению полиции, не было. По его словам, Удалова может обратиться со своими аргументами в суд. Валерия Удалова записала видео, в котором обвинила Медведева во лжи об обстоятельствах случившегося. Она заявила, что полиция распорядилась оставить оборудование на старом месте, только для того, чтобы разобраться с документами.

«Мы просто перевозили оборудование с одной нашей территории на другую. А вот на Медведева поданы заявления на возбуждение уголовных дел по статьям 306 [„Ложный донос“] и 327 [„Подделка документов“]», — рассказала она. По словам Удаловой, вывоз оборудования из хранилища был законным, так как договор аренды помещения оформлен на нее. Собственником ангара является отец Алексея Самыкина — еще одного партнера Медведева. Медведев в ответ на это сказал, что договор подписан в 2014 году и действовал в течение года. Удалова в своем видео утверждает, что ее договор действителен до сих пор. «Действия Валерии — крайне безответственны, так как находятся вне правового поля и подвергают опасности криопациентов», — написал Дмитрий Квасников. Квасников добавил, что она «явно психически нестабильна и нуждается в немедленной психиатрической помощи». На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Валерии Удаловой. Предыстория конфликта Первым гендиректором компании был Данила Медведев, но в 2009 году он передал руководство Удаловой. Через время сотрудники начали жаловаться на управляющую по двум причинам: качество крионики не соответствовало стандартам и женщина не «допускала других самостоятельных участников».

«Криофирма должна примерно половину своих ресурсов тратить на научные исследования, а Валерия тратила деньги просто на текучку <…> за 10–15 лет работы фирмы качество хранения не улучшилось. [Также она] мешала сообществу делать совместные проекты. Например, когда белорусский предприниматель и инженер Сергей Мацкевич предложил сделать нам программный замораживатель в обмен на два контракта для родственников. Валерия периодически его шпыняла и говорила, что он не отчитывается как надо. В итоге заявила, что мы не будем с ним работать. Хотя программный замораживатель — это как святой Грааль. Таких примеров было много» Данила Медведев