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Озоновая дыра над Антарктидой превысила размеры самого континента

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:25

Озоновая дыра над Южным Полюсом за последнюю неделю превысила размеры Антарктиды. Об этом сообщают специалисты службы мониторинга атмосферы Copernicus.

Ежегодно дыра начинает расти в августе с приходом антарктической весны и достигает своего пика к началу октября. В этом году ее размер оказался больше, чем в 75% случаев в это время с 1979 года. Почему так произошло — неизвестно.

В прошлом году озоновая дыра над Южным Полюсом расширилась до 24 млн квадратных километров. Такая площадь не наблюдалась уже на протяжении многих лет. Кроме того, она стала самой продолжительной и одной из самых обширных и глубоких за все время мониторинга озонового слоя. Этому способствовал стабильный и холодный полярный вихрь.

© Copernicus

Озоновый слой представляет собой газовую оболочку, которая поглощает опасное для живых организмов ультрафиолетовое излучение. Истощение этой части стратосферы над антарктическим континентом было впервые замечено в 1985 году.

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