Озоновая дыра над Антарктидой превысила размеры самого континента

Озоновая дыра над Южным Полюсом за последнюю неделю превысила размеры Антарктиды. Об этом сообщают специалисты службы мониторинга атмосферы Copernicus. Ежегодно дыра начинает расти в августе с приходом антарктической весны и достигает своего пика к началу октября. В этом году ее размер оказался больше, чем в 75% случаев в это время с 1979 года. Почему так произошло — неизвестно.

В прошлом году озоновая дыра над Южным Полюсом расширилась до 24 млн квадратных километров. Такая площадь не наблюдалась уже на протяжении многих лет. Кроме того, она стала самой продолжительной и одной из самых обширных и глубоких за все время мониторинга озонового слоя. Этому способствовал стабильный и холодный полярный вихрь.

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