Собаку, потерявшуюся в Домодедово, нашли. Она прибежала на запах хозяйки

Сотрудники аэропорта Домодедово поймали собаку Еву, которая сбежала при погрузке на рейс 10 сентября. Об этом сообщила в инстаграме ее хозяйка Екатерина Безрученко.

По ее словам, животное прибежало на запах ее толстовки, а работники аэропорта, которые находились рядом, смогли ее поймать.

«Все получилось! Я плакала все утро, но уже от счастья! Малышку накормили и погуляли, она успокоилась и чувствует себя хорошо! Надеюсь, все будет отлично и сегодня мы воссоединимся всей семьей!» — написала Безрученко.