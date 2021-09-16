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Собаку, потерявшуюся в Домодедово, нашли. Она прибежала на запах хозяйки

Семён Гудошников
Сегодня в 14:26

Сотрудники аэропорта Домодедово поймали собаку Еву, которая сбежала при погрузке на рейс 10 сентября. Об этом сообщила в инстаграме ее хозяйка Екатерина Безрученко.

По ее словам, животное прибежало на запах ее толстовки, а работники аэропорта, которые находились рядом, смогли ее поймать.

«Все получилось! Я плакала все утро, но уже от счастья! Малышку накормили и погуляли, она успокоилась и чувствует себя хорошо! Надеюсь, все будет отлично и сегодня мы воссоединимся всей семьей!» — написала Безрученко.

Вечером 10 сентября Ева сбежала при погрузке на рейс из Москвы в Симферополь. Владелица питомца узнала об этом уже по прилету, когда после часа ожидания ей сообщили, что собаки не было на борту.

В компании S7 заявили, что собака сама вскрыла переноску и сбежала. Безрученко считает, что перевозчик «утаивает доказательства» поломки переноски при погрузке в самолет.

Собаку искали шесть дней, 13 сентября появились сообщения, что Еву заметили на взлетной полосе Домодедово. В аэропорту сказали, что если бы животное было на ВПП, то взлеты и посадки самолетов бы прекратились.

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