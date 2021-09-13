На взлетной полосе в Домодедово нашли пропавшую собаку. В аэропорте это отрицают

На взлетной полосе в Домодедово нашли собаку, которая пропала вечером 10 сентября. Об этом хозяйка питомца Екатерина Безрученко написала в своем инстаграме.

Изданию Life Екатерина рассказала, что вместе с семьей и собакой по кличке Ева они направлялись из Домодедово в Симферополь рейсом S7 2013. За три часа до посадки они сдали питомца в багаж в специальной переноске.

По прилете в Симферополь семья ждала выдачи собаки около часа, а затем им сообщили, что питомца даже не было на борту. Представители S7 заявили им, что собака вскрыла переноску и сбежала.

«Переноска закрылась на хомуты <…> еще сотрудники аэропорта дополнительно закрыли. То есть она была ультрозаизолирована, вряд ли собака, которая весит 10 килограмм, смогла бы разнести эту клетку», — сказал муж Екатерины.

Екатерина обратилась в полицию, но поиски начались только спустя сутки после пропажи Евы. В итоге пилоты случайно обнаружили собаку в районе взлетной полосы, на данный момент ее пытаются поймать.

«Собака — живое существо — это раз. Это наш друг и член семьи — это два. И это животное на территории аэропорта, где летают и садятся самолеты, риску опасности подвержены сотни людей, а никто не шевелится!», — заявила Екатерина.

Переноску хозяевам не возвращают. Пострадавшая считает, что перевозчик «утаивает доказательства» поломки переноски при погрузке в самолет.

«Мы понимаем, насколько это грустная и неприятная ситуация. Мы просмотрели записи видеокамер — в зоне обработки багажа собака самостоятельно открыла дверь своей переноски, внешних воздействий зафиксировано не было. К сожалению, такое случается, например, если в предполетной суете переноска была закрыта неплотно», — ответили представители в авиакомпании.