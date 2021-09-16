SpaceX впервые запустила в космос полностью гражданский экипаж

Американская космическая компания SpaceX успешно запустила на орбиту первый экипаж, состоящий только из космических туристов — на борту нет ни одного профессионального астронавта. Об этом сообщается на сайте компании.
Двухступенчатая ракета-носитель Falcon 9 с многоразовым кораблем Crew Dragon Resilience была запущена в 03.02 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Планируется, что экипаж пролетит над МКС на высоте 575 километров над Землей.
В общей сложности полет займет трое суток от старта до приземления в Атлантическом океане. Полетом космического корабля управляют с Земли.
Команду астронавтов возглавляет миллиардер Джаред Айзекман. Помимо него в состав экипажа вошли 29-летняя ассистентка врача Хейли Арсено, 41-летний ветеран ВВС США Крис Семброски и 51-летняя предпринимательница, педагог и опытный пилот Сиан Проктор.
О планах по запуску первой гражданской экспедиции в космос стало известно в феврале этого года. Основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман задумал этот полет как благотворительный — он надеется собрать пожертвования в размере 200 млн долларов для детской больницы в Мемфисе, где работает Арсено.