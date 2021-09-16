SpaceX впервые запустила в космос полностью гражданский экипаж

Американская космическая компания SpaceX успешно запустила на орбиту первый экипаж, состоящий только из космических туристов — на борту нет ни одного профессионального астронавта. Об этом сообщается на сайте компании.

Двухступенчатая ракета-носитель Falcon 9 с многоразовым кораблем Crew Dragon Resilience была запущена в 03.02 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Планируется, что экипаж пролетит над МКС на высоте 575 километров над Землей.