Миллиардер из США оплатил первый гражданский полет на орбиту на корабле SpaceX

Компания SpaceX Илона Маска в конце 2021 года планирует запустить на орбиту корабль Crew Dragon с экипажем, который будет полностью состоять из гражданских лиц. Об этом сообщается на сайте компании.

Запуск состоится в рамках программы Inspiration4 — первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту. В состав экипажа войдут четыре человека, среди которых — основатель компании Shift4 Payments, миллиардер Джаред Айзекман. По данным Associated Press, бизнесмен уже оплатил полет. Остальные три астронавта «из широкой публики» полетят также за его счет. Их имена объявят позднее.

Перед полетом экипаж пройдет полное обучение. Корабль запустят с мыса Канаверал во Флориде, а сама миссия продлится несколько дней. Приземление запланировано у побережья Флориды.

Как сообщает Space.com, вторым участников миссии станет женщина-медик из детской больницы St.Jude в Мемфисе. Еще два места получат победители онлайн-голосования, которое пройдет с 1 по 28 февраля на сайте Inspiration4. Третьим членом экипажа может стать тот, кто отправил пожертвование больнице St.Jude, а четвертое — любой новый и существующий пользователь платформы Shift4Shop Айзекмана.