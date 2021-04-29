Роман Полански работает над новым фильмом. Сценарий к нему написал польский классик Ежи Сколимовский

Режиссер Роман Полански готовится к съемкам нового фильма — драмы под названием «Дворец» («The Palace»). Об этом сообщает Variety.

Действие картины развернется в канун Нового года в роскошном швейцарском отеле, в котором «переплетаются судьбы гостей и тех, кто их обслуживает». Другие детали сюжета пока не раскрываются.

Сценарий «Дворца» написал сам Полански вместе со своим польским коллегой Ежи Сколимовским. Это не первая их совместная работа — они также выступили соавторами фильма «Ножом в воде» 1962 года.

Продюсирует ленту итальянская кинокомпания Rai Cinema совместно с Eliseo Entertainment Луки Барбарески. Последний был продюсером другого фильма Полански — «Офицер и шпион».

В Rai Cinema отметили, что готовы работать с режиссером, несмотря на обвинения в насилии, поскольку компанию больше интересует его творчество, а не «личная история».

Против Романа Полански неоднократно выдвигались обвинения в сексуальном насилии. В 1978 году его обвинили в изнасиловании 13-летней фотомодели Саманты Геймер. Чтобы смягчить приговор, режиссер согласился на признание вины, но когда судья отозвал сделку, сбежал из США в Великобританию, а затем — во Францию. Позже о насилии заявляли и другие женщины. В прошлом году актриса Валентина Моннье рассказала, что в 1975 году подверглась жестокому изнасилованию со стороны режиссера. Он это отрицает.