Женщину, которая привезла гроб к администрации Балашихи, вызвали на допрос. СК начал проверку

Жительницу Подмосковья Наталью Чуканову, которая 11 сентября привезла гроб с телом своей усопшей сестры к зданию администрации Балашихи, вызвали в СК. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, женщину попросили прибыть в Следственный комитет Балашихи и в Главное следственное управление СК по Подмосковью, которое находится в столице. Точную причину вызова по телефону ей не назвали. «Сообщили, что хотят взять объяснение по ситуации», — сказала она.

Чуканова привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи после отказа в разрешении на захоронение. До этого она приехала на Фенинское кладбище, чтобы похоронить родственницу рядом с отцом, но ей отказались выдать разрешение на захоронение меньше чем за 120 тыс. рублей.

Позже женщине все-таки выдали разрешение. В администрации города сообщили, что ситуация возникла из‑за неправильно оформленных документов.

По данным телеграм-канала Baza, следователи начали проверку по статье «Вымогательство». Правоохранителей заинтересовал смотритель, который, по словам Чукановой, требовал крупную сумму за разрешение на захоронение. «Мужчина все обвинения отрицает — он, в свою очередь, написал заявление о клевете», — пишет канал.