перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Женщина привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи. Ей не дали разрешение на похороны 20:05
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке сайта свердловской правительственной газеты Обновлено в 19:18
Роскомнадзор заблокировал сайт Antijob, на котором публикуются отзывы о работодателях 19:10
Возвращение поставок шампанского, перенос «Не время умирать» и другие новости дня
18:24 дайджест
Съемки «Миссия невыполнима-7» завершились 17:02
Комитет вин Шампани объявил о возобновлении поставок шампанского в Россию 16:30
В немецком Любеке нашли ореховый торт, приготовленный в 1942 году. Он уцелел во время бомбардировки 16:12
Российские медалисты Олимпиады в Токио получат почти 150 автомобилей BMW. Их можно будет продать 15:53
Xiaomi начала блокировать смартфоны в регионах, где запрещена их продажа 15:23
13 московских музыкантов не допустили до концерта ко Дню города из‑за поддержки Навального 14:49
Disney вернет кинотеатрам эксклюзивное право на показ новых фильмов до конца года 14:15
Экранизация романа Стивена Кинга «Жребий» выйдет на большие экраны в сентябре 2022 года 13:05
«Не время умирать» перенесли в российском прокате на неделю. Фильм выйдет 7 октября 12:23
В России выявили 18 891 новый случай коронавируса 11:42
В результате взрыва газа в жилом доме в Липецкой области погибли три человека 11:24
Завершились съемки третьего сезона «Пацанов» 9:59
МИД России вызвал посла США, чтобы обсудить вмешательство цифровых гигантов в выборы в Госдуму 9:24
Студия Warner Bros. перенесла выход спин-оффа «Безумного Макса» о Фуриосе на 2024 год 2:21
Дельфин проведет концерт в клубе Gipsy 11 сентября 1:35
Samsung выпустила ремешки для умных часов из яблочной кожуры 0:58
Отключить рекламу

Женщина привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи. Ей не дали разрешение на похороны

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:05

Жительница Подмосковья Наталья Чуканова привезла гроб с телом своей усопшей сестры к зданию администрации Балашихи. По словам женщины, на Фенинском кладбище ей отказались выдать разрешение на захоронение меньше чем за 120 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник на похоронном рынке.

Услугу от «Центра мемориальных услуг» женщине предложил сотрудник муниципального казенного учреждения, которое отвечает за кладбища Балашихинского района. Похороны были запланированы на 10 сентября на участке, где уже был захоронен отец Натальи. Но когда женщине объявили стоимость услуги, она решила воспользоваться помощью частной ритуальной фирмы, где согласились похоронить усопшую за 15 тыс. рублей.

11 сентября все родственники собрались на кладбище, но разрешение им так и не предоставили, хотя Чуканова подготовила для процедуры все необходимые документы. Тогда женщина наняла частный катафалк и привезла гроб с телом сестры к местной администрации. Она потребовала прояснить сложившуюся ситуацию.

Изданию «Подъем» в администрации сообщили, что ситуация возникла из‑за неправильно оформленных документов. «Место предоставляется бесплатно при наличии разрешения, услуги были оказаны коммерческой организацией, в которую обратилась заявительница», — рассказали местные власти. В итоге Наталье выдали разрешение на захоронение.

В 2019 году «Медуза»* опубликовала расследование Ивана Голунова о рынке похоронных услуг Москвы. В нем утверждалось, что в декабре 2018 года власти Подмосковья учредили структуру, аналогичную московскому ГБУ «Ритуал» — ГБУ «Центр мемориальных услуг», которое должно было взять под контроль похоронный бизнес в регионе. Возглавил новое предприятие соучредитель Всероссийской федерации чирлидинга Николай Казаков, который с 2017 года руководил похоронной службой Химок.

* «Медуза» внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
РБК
Правительство московской области
Минюст РФ
Люди
Иван Голунов
Николай Казаков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить