Женщина привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи. Ей не дали разрешение на похороны

Услугу от «Центра мемориальных услуг» женщине предложил сотрудник муниципального казенного учреждения, которое отвечает за кладбища Балашихинского района. Похороны были запланированы на 10 сентября на участке, где уже был захоронен отец Натальи. Но когда женщине объявили стоимость услуги, она решила воспользоваться помощью частной ритуальной фирмы, где согласились похоронить усопшую за 15 тыс. рублей.

Жительница Подмосковья Наталья Чуканова привезла гроб с телом своей усопшей сестры к зданию администрации Балашихи. По словам женщины, на Фенинском кладбище ей отказались выдать разрешение на захоронение меньше чем за 120 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник на похоронном рынке.

11 сентября все родственники собрались на кладбище, но разрешение им так и не предоставили, хотя Чуканова подготовила для процедуры все необходимые документы. Тогда женщина наняла частный катафалк и привезла гроб с телом сестры к местной администрации. Она потребовала прояснить сложившуюся ситуацию.

Изданию «Подъем» в администрации сообщили, что ситуация возникла из‑за неправильно оформленных документов. «Место предоставляется бесплатно при наличии разрешения, услуги были оказаны коммерческой организацией, в которую обратилась заявительница», — рассказали местные власти. В итоге Наталье выдали разрешение на захоронение.

В 2019 году «Медуза»* опубликовала расследование Ивана Голунова о рынке похоронных услуг Москвы. В нем утверждалось, что в декабре 2018 года власти Подмосковья учредили структуру, аналогичную московскому ГБУ «Ритуал» — ГБУ «Центр мемориальных услуг», которое должно было взять под контроль похоронный бизнес в регионе. Возглавил новое предприятие соучредитель Всероссийской федерации чирлидинга Николай Казаков, который с 2017 года руководил похоронной службой Химок.

* «Медуза» внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.