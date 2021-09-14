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Kedr Livanskiy выпустила клип на трек «Your Turn»

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:20

Электронный музыкант Яна Кедрина, она же Kedr Livanskiy, выпустила клип на трек «Your Turn» со своего предстоящего альбома «Liminal Soul». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Это документальный ролик о путешествии исполнительницы, снятый на любительскую камеру. Получилось романтическое и местами наивное роуд-муви, которое по своей атмосфере и настроению отлично сочетается с музыкальной составляющей.

Релиз «Liminal Soul» запланирован на 1 октября этого года. Ранее Кедрина поделилась клипом на еще один трек с грядущей пластинки — «Stars Light Up».

«Liminal Soul» для московской артистки станет четвертым студийным альбомом на звукозаписывающем лейбле 2MR из Нью-Джерси, вместе с которым два года назад она выпустила пластинку «Your Need».

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