Электронный музыкант Яна Кедрина, она же Kedr Livanskiy, выпустила клип на трек «Your Turn» со своего предстоящего альбома «Liminal Soul». Посмотреть его можно на ютьюбе.
Это документальный ролик о путешествии исполнительницы, снятый на любительскую камеру. Получилось романтическое и местами наивное роуд-муви, которое по своей атмосфере и настроению отлично сочетается с музыкальной составляющей.
Релиз «Liminal Soul» запланирован на 1 октября этого года. Ранее Кедрина поделилась клипом на еще один трек с грядущей пластинки — «Stars Light Up».
«Liminal Soul» для московской артистки станет четвертым студийным альбомом на звукозаписывающем лейбле 2MR из Нью-Джерси, вместе с которым два года назад она выпустила пластинку «Your Need».