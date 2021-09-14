Электронный музыкант Яна Кедрина, она же Kedr Livanskiy, выпустила клип на трек «Your Turn» со своего предстоящего альбома «Liminal Soul». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Это документальный ролик о путешествии исполнительницы, снятый на любительскую камеру. Получилось романтическое и местами наивное роуд-муви, которое по своей атмосфере и настроению отлично сочетается с музыкальной составляющей.