Kedr Livanskiy анонсировала новый альбом и показала клип на сингл «Stars Light Up»

Электронный музыкант Яна Кедрина, она же Kedr Livanskiy, анонсировала новый альбом под названием «Liminal Soul», выход которого намечен на 1 октября. Вместе с этим она выложила клип на трек «Stars Light Up» («Посмотри на небо») из грядущей пластинки.

Экранизировал сингл режиссер Сергей Костромин. Для съемки он использовал 8-миллиметровую камеру, а в качестве локации выбрал один из старейших церковных комплексов Москвы, пишет Pitchfork.