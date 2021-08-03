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Kedr Livanskiy анонсировала новый альбом и показала клип на сингл «Stars Light Up»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:10

Электронный музыкант Яна Кедрина, она же Kedr Livanskiy, анонсировала новый альбом под названием «Liminal Soul», выход которого намечен на 1 октября. Вместе с этим она выложила клип на трек «Stars Light Up» («Посмотри на небо») из грядущей пластинки.

Экранизировал сингл режиссер Сергей Костромин. Для съемки он использовал 8-миллиметровую камеру, а в качестве локации выбрал один из старейших церковных комплексов Москвы, пишет Pitchfork.

«Я делала этот многострадальный альбом весь прошлый год, закончила в феврале — и вот он наконец-то потихоньку просачивается в мир. Я очень устала ждать и я очень рада, гештальт закрыт, погнали!», — написала Яна в инстаграме.

В создании девяти новых песен Kedr Livanskiy также приняли участие московский продюсер Flaty и электронная группа Synecdoche Montauk.

«Liminal Soul» для московской артистки станет четвертым студийным альбомом на звукозаписывающем лейбле 2MR из Нью-Джерси, вместе с которым два года назад она выпустила пластинку «Your Need».

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