В России за сутки выявили 17 837 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 17 837 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 341 заражение меньше, чем вчера.
Самый сильный суточный прирост в Москве — 1609 человек. Следом идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Самарская, Воронежская и Ростовская области, а также Пермский край и Нижегородская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 176 085. За последние сутки выздоровели 15 907 пациентов, за все время — 6 418 033. За сутки умер 781 человек, за весь период — 194 249.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 224,5 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (40,6 млн), на втором — Индия (33,2 млн), на третьем — Бразилия (20,9 млн), на четвертом — Великобритания (7,2 млн).