В России за сутки выявили 17 837 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 17 837 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 341 заражение меньше, чем вчера.

Самый сильный суточный прирост в Москве — 1609 человек. Следом идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Самарская, Воронежская и Ростовская области, а также Пермский край и Нижегородская область.