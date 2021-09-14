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В России за сутки выявили 17 837 случаев коронавируса

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:35

За последние сутки в России зарегистрировали 17 837 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 341 заражение меньше, чем вчера.

Самый сильный суточный прирост в Москве — 1609 человек. Следом идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Самарская, Воронежская и Ростовская области, а также Пермский край и Нижегородская область.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 176 085. За последние сутки выздоровели 15 907 пациентов, за все время — 6 418 033. За сутки умер 781 человек, за весь период — 194 249.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 224,5 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (40,6 млн), на втором — Индия (33,2 млн), на третьем — Бразилия (20,9 млн), на четвертом — Великобритания (7,2 млн).

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