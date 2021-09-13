В России выявили 18 178 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 18 178 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 376 заражений меньше, чем вчера.

Самый сильный суточный прирост в Москве — 2002 человека. Следом идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Ростовская, Самарская и Воронежская области, а также Пермский край и Нижегородская область.