В России выявили 18 178 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 18 178 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 376 заражений меньше, чем вчера.
Самый сильный суточный прирост в Москве — 2002 человека. Следом идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Ростовская, Самарская и Воронежская области, а также Пермский край и Нижегородская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 158 248. За последние сутки выздоровели 12 469 пациентов, за все время — 6 402 126. За сутки умерли 719 человек, за весь период — 193 468.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 223 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (40,3 млн), на втором — Индия (33,1 млн), на третьем — Бразилия (20,9 млн).