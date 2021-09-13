Путин поручил индексировать зарплаты военнослужащих и силовиков выше инфляции

Правительство по поручению Владимира Путина должно индексировать зарплаты военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах. Документ опубликован на сайте Кремля.

За выполнение указаний ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин. Реализировать поручение должны до 1 октября, а средства выделить из государственного бюджета.

Это поручение — продолжение исполнения обещаний, данных на встрече с кандидатами в депутаты от «Единой России» в августе. Тогда Путин поручил единоразово выплатить по 15 тыс. рублей силовикам и курсантам военных училищ.