Экранизация романа Стивена Кинга «Жребий» выйдет на большие экраны в сентябре 2022 года

Триллер «Жребий», снятый по одноименному роману Стивена Кинга 1975 года, выйдет в прокат 9 сентября 2022 года. Об этом сообщает Screen Rant.

Фильм расскажет о писателе Бене Мирсе, который после успешного литературного дебюта возвращается за вдохновением в дом своего детства в местечке под названием Салемов удел. Вскоре он обнаруживает, что его родной город кишит кровожадными вампирами.

Производством ленты занимается кинокомпания New Line. К работе над проектом привлекли создателей хоррор-франшизы «Заклятие» и фильма «Оно» — последний также поставлен по произведению Кинга.

Продюсерами нового проекта станут Джеймс Ван («Злое», «Астрал»), Майкл Клир («Проклятие монахини»), Рой Ли («Доктор Сон») и Марк Уолпер («Мотель Бейтса»). Сценаристом и режиссером выступит Гэри Доберман («Проклятие Аннабель-3»).

Одну из главных ролей в картине исполнит Элфри Вудард («12 лет рабства», «Первый мститель: Противостояние»). Она сыграет доктора Коди (в книге этот персонаж был мужчиной), которая помогает Бену Мирсу, Сьюзан Нортон и Мэтту Берку в борьбе с вампирами. Помимо нее, в фильме снимутся Льюис Пуллман, Макензи Ли, Билл Кэмп и Спенсер Трит Кларк.