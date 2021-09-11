В России выявили 18 891 новый случай коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 18 891 случай коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 550 заражений больше, чем вчера.
Самый сильный суточный прирост в Москве и Петербурге. За ними идут Подмосковье, Свердловская, Воронежская, Ростовская и Самарская области, Пермский край и Нижегородская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 121 516. За последние сутки выздоровели 17 888 пациентов, за все время — 6 375 160. За сутки умерли 796 человек, за весь период — 191 961.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 223 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (40,3 млн), на втором — Индия (33,1 млн), на третьем — Бразилия (20,9 млн).