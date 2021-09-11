В России выявили 18 891 новый случай коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 18 891 случай коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 550 заражений больше, чем вчера.

Самый сильный суточный прирост в Москве и Петербурге. За ними идут Подмосковье, Свердловская, Воронежская, Ростовская и Самарская области, Пермский край и Нижегородская область.