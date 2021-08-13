Московский полумарафон перенесли на октябрь из‑за коронавируса

Московский полумарафон, который должен был пройти 22 августа, перенесли на конец октября. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Бегового сообщества».

Теперь забег состоится 24 октября. Его перенесли уже второй раз за год — изначально полумарафон собирались провести 16 мая. Причины очередного переноса все те же: «эпидемиологическая ситуация и рекомендации городских властей».

Кроме того, новая дата появилась и у Ночного забега, запланированного на 10 сентября. Его отложили на месяц — до 9 октября. Красочный забег, который должен был состояться уже 15 августа, и вовсе отменили.

«Мы вынуждены принять непростое решение и сегодня внести изменения в график мероприятий. Мы разделяем чувства тех, кто готовился и хотел выйти на старт. Надеемся на ваше понимание и ждем вас на наших спортивных событиях», — сказал основатель «Бегового сообщества» Дмитрий Тарасов.

Он отметил, что пандемия COVID-19 внесла существенные изменение в график спортсменов-бегунов. «При планировании забегов мы исходим из наилучших прогнозов, но в этом году смогли провести только четыре старта», — посетовал он.

Московский марафон должен пройти 26 сентября. В график его проведения пока не вносили никаких изменений.