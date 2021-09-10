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Президенты России и Беларуси объявили о согласовании 28 программ интеграции двух стран

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:32

Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 программ, направленных на интеграцию России и Беларуси. Об этом президенты рассказали на пресс-конференции по итогам трехчасовых переговоров в Кремле, сообщила «Новая газета».

«Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики», — пояснил Путин.

Подробное содержание программ пока остается неизвестным. Интеграция в частности коснется вопроса косвенных налогов и формирования денежно-кредитной политики, а также создания общего платежного пространства.

В планах Путина — сохранить цены на газ для Беларуси на уровне 2021 года. Кроме того, к концу 2023 года государства собираются подписать договор об объединении рынков газа, нефти и электроэнергии. Однако союзного парламента у двух стран пока не будет, для него нужен «экономический базис», добавил Путин.

Унификация затронет промышленную политику и доступ к госзакупкам. Лукашенко отметил, что президенты обсудили «равные права для субъектов хозяйствования». По мнению лидера Беларуси, соглашение о них станет главным документом из обсужденных на встрече.

Предполагается, что Россия и Беларусь сформируют единое оборонное пространство в Союзном государстве и совместно будут обеспечивать безопасность, в том числе бороться с терроризмом. Главы стран намерены провести интеграцию платежных систем, но без введения единой валюты.

В ходе встречи главы стран решили снять все коронавирусные ограничения на авиасообщение, а также договорились о кредитной поддержке Беларуси. Она до 2022 года составит около 640 млн долларов. «Все нацелено на рост благосостояния», — подчеркнул Лукашенко.

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