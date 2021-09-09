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МОК отстранил Северную Корею от Олимпиады в Пекине

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:33

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Национальный олимпийский комитет (НОК) КНДР от Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента организации Томаса Баха.

«КНДР не принимала участие в Играх. Они нарушили хартию, не выполнили своих обязанностей. НОК КНДР отстранен до конца 2022 года», — сказал он.

По словам Баха, МОК прекратит финансирование и какую‑либо поддержку Национального олимпийского комитета Северной Кореи.

«Если спортсмены из КНДР смогут пройти отбор на Олимпийские игры в Пекине, исполком МОК примет соответствующее решение относительно этих атлетов», — отметил он.

Олимпиада в Токио прошла с 23 июля по 8 августа. Северная Корея отказалась от выступлений на Играх, сославшись на беспокойство из‑за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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