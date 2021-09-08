В России выявили 18 024 новых случая коронавируса. В Петербурге заболеваемость удвоилась

За последние сутки в России зарегистрировали 18 024 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 599 заражений больше, чем вчера.
В Петербурге суточный прирост увеличился более чем в два раза — до 1430 случаев, из‑за чего город вышел на первое место в стране по заболеваемости, обогнав Москву (там за сутки зафиксировали 1269 заражений).
Следом за ними идут Московская, Свердловская, Ростовская, Самарская и Воронежская области, Пермский край и Нижегородская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 065 904. За последние сутки выздоровели 18 262 пациента, за все время — 6 320 512. За сутки умерли 797 человек, за весь период — 189 582.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 221,1 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (39,7 млн), на втором — Индия (33 млн), на третьем — Бразилия (20,8 млн).