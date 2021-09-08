В России выявили 18 024 новых случая коронавируса. В Петербурге заболеваемость удвоилась

За последние сутки в России зарегистрировали 18 024 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 599 заражений больше, чем вчера.

В Петербурге суточный прирост увеличился более чем в два раза — до 1430 случаев, из‑за чего город вышел на первое место в стране по заболеваемости, обогнав Москву (там за сутки зафиксировали 1269 заражений).

Следом за ними идут Московская, Свердловская, Ростовская, Самарская и Воронежская области, Пермский край и Нижегородская область.