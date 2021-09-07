В России выявили 17 425 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 17 425 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 431 заражение меньше, чем вчера.
В Москве суточный прирост заболеваний снизился с 1463 до 1187. Следом по количеству случаев идут Подмосковье, Петербург, Свердловская, Ростовская и Воронежская области, Пермский край и Самарская область.
Общее число зарегистрированных в стране заражений увеличилось до 7 047 880. За последние сутки выздоровели 17 243 пациента, за все время — 6 302 250. За сутки умерли 795 человек, за весь период — 188 785.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 220,5 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (39,6 млн), на втором — Индия (33 млн), на третьем — Бразилия (20,8 млн).