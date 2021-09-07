В России выявили 17 425 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 17 425 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 431 заражение меньше, чем вчера.

В Москве суточный прирост заболеваний снизился с 1463 до 1187. Следом по количеству случаев идут Подмосковье, Петербург, Свердловская, Ростовская и Воронежская области, Пермский край и Самарская область.