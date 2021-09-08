«Какой ваш любимый чай?»: Илон Маск ответил на приглашение Рогозина попить чай и обсудить Вселенную

Дмитрий Рогозин дал 7 сентября интервью CNN, в котором пригласил Илона Маска к себе домой, заявив, что «уже поставил чайник». По словам главы «Роскосмоса», они смогут обсудить «исследование Вселенной, внеземную жизнь и то, как мы можем использовать космос для сохранения жизни на Земле».

В ответ основатель SpaceX написал в твиттере: «Спасибо! Какой ваш любимый чай?». Рогозин предложил начать с «любимого индийского чая моей бабушки» и прикрепил фотографию с пачкой чая «Три дружных слона».