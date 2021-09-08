«Какой ваш любимый чай?»: Илон Маск ответил на приглашение Рогозина попить чай и обсудить Вселенную

Дмитрий Рогозин дал 7 сентября интервью CNN, в котором пригласил Илона Маска к себе домой, заявив, что «уже поставил чайник». По словам главы «Роскосмоса», они смогут обсудить «исследование Вселенной, внеземную жизнь и то, как мы можем использовать космос для сохранения жизни на Земле».
В ответ основатель SpaceX написал в твиттере: «Спасибо! Какой ваш любимый чай?». Рогозин предложил начать с «любимого индийского чая моей бабушки» и прикрепил фотографию с пачкой чая «Три дружных слона».
Глава «Роскосмоса» сказал в интервью CNN, что Маск воплощает в жизнь многие идеи и мысли, которые хотели бы исполнить сотрудники российской космической отрасли, но «не смогли реализовать, потому что после распада Советского Союза наша космическая программа на какое‑то время была приостановлена». Рогозин сказал, что уважает основателя SpaceX как «организатора космической отрасли и как изобретателя, который не боится рисковать».
Ранее Илон Маск пригласил в гости на завод SpaceX внука и правнука советского конструктора Сергея Королева в гости. Андрей Королев со своим сыном Павлом посмотрели на сборку ракет и двигателей, а также пообщались с Маском.