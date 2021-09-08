перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В московских школах планируют внедрить систему распознавания лиц 11:10
«Ведомости»: на «Яндекс» совершили крупнейшую кибератаку в истории рунета 11:04
Отец Бритни Спирс подал заявление о прекращении опеки над певицей 10:16
«Какой ваш любимый чай?»: Илон Маск ответил на приглашение Рогозина попить чай и обсудить Вселенную 9:58
izvestia_ru/Twitter
В жилом доме Ногинска произошел взрыв газа. Погибли два человека Обновлено в 9:53
Курс биткоина упал на 10% после признания его официальной валютой в Сальвадоре 8:58
The Cranberries выпустили клип в память о Долорес О’Риордан. В 2021 году ей могло исполниться 50 лет 1:56
Amazon выпустит документальный фильм о Джастине Бибере 1:06
В сети появился тизер-трейлер фильма «Матрица: Воскрешение» 0:10
В сети появился новый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс-2» Вчера в 23:28
Эмилия Шуле сыграет главную роль в сериале «Мария Антуанетта». Cценарий напишет автор «Фаворитки» Вчера в 22:54
«Marvel Россия»/YouTube
Фильм про супергероя Шан-Чи установил рекорд по кассовым сборам в США Вчера в 22:48
«Не учи программирование», «вкладывай в DVD» и еще 12 нелепых советов, которые давали пользователям Вчера в 22:02
Фиби Уоллер-Бридж отказалась от роли в ремейке «Мистера и миссис Смит» Вчера в 21:59
Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом Вчера в 21:38
Netflix опубликовал трейлер третьего сезона «Полового воспитания» Вчера в 21:28
Талибы объявили состав временного правительства Вчера в 21:03
Мирзализаде судится с МВД, Ивлеева советует комбо и другие новости дня
Вчера в 20:24 дайджест
Эрмитаж продал NFT своих картин за более чем 32 млн рублей Вчера в 20:21
Луна выпустила клип на песню «Ухажер» Вчера в 19:42
Отключить рекламу

«Какой ваш любимый чай?»: Илон Маск ответил на приглашение Рогозина попить чай и обсудить Вселенную

Семён Гудошников
Сегодня в 9:58

Дмитрий Рогозин дал 7 сентября интервью CNN, в котором пригласил Илона Маска к себе домой, заявив, что «уже поставил чайник». По словам главы «Роскосмоса», они смогут обсудить «исследование Вселенной, внеземную жизнь и то, как мы можем использовать космос для сохранения жизни на Земле».

В ответ основатель SpaceX написал в твиттере: «Спасибо! Какой ваш любимый чай?». Рогозин предложил начать с «любимого индийского чая моей бабушки» и прикрепил фотографию с пачкой чая «Три дружных слона».

Глава «Роскосмоса» сказал в интервью CNN, что Маск воплощает в жизнь многие идеи и мысли, которые хотели бы исполнить сотрудники российской космической отрасли, но «не смогли реализовать, потому что после распада Советского Союза наша космическая программа на какое‑то время была приостановлена». Рогозин сказал, что уважает основателя SpaceX как «организатора космической отрасли и как изобретателя, который не боится рисковать».

Ранее Илон Маск пригласил в гости на завод SpaceX внука и правнука советского конструктора Сергея Королева в гости. Андрей Королев со своим сыном Павлом посмотрели на сборку ракет и двигателей, а также пообщались с Маском.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить