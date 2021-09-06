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Илон Маск позвал в гости внука Сергея Королева и показал ему завод SpaceX

Виктория Шанина
Сегодня в 14:29

Илон Маск пригласил внука и правнука советского конструктора Сергея Королева в гости. Андрей Королев со своим сыном Павлом приехал на завод SpaceX в США, рассказал он в своем фейсбуке.

Потомки Королева получили возможность посмотреть на сборку двигателей, ракет и космического корабля CrewDragon, а также пообщаться с Маском.

«Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. <…> Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!» — написал Андрей Королев.

Сергей Королев — конструктор ракетно-космических систем, председатель Совета главных конструкторов СССР. Он создал первые искусственные спутники Земли и космические корабли, а под его руководством проходил первый полет человека в космос и первый выход человека из корабля в космическое пространство. Королев считается основоположником советской космической промышленности.

12 января 2012 года в честь дня рождения Сергея Королева аккаунт SpaceX опубликовал твит о том, что назвал один из своих конференц-залов именем конструктора. В 2020-м Илон Маск впервые пообщался с потомками Королева.

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