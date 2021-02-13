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В ремейке «Мистера и миссис Смит» сыграют Фиби Уоллер-Бридж и Дональд Гловер

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:23

Британская актриса Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») и американский актер Дональд Гловер («Сообщество») снимутся в ремейке фильма «Мистер и миссис Смит». Об этом артисты рассказали в своих инстаграм-аккаунтах.

Новая версия истории о супругах-шпионах выйдет в формате сериала на Amazon Prime в 2022 году. Шоу снимет Франческа Слоун, известная по работе над «Фарго», «Стартапом» и «Первыми».

«Дональд и Фиби — два самых талантливых творца и исполнителя в мире. Это действительно мечта для нас, как и для нашей глобальной аудитории, чтобы эти две сил природы работали вместе как мощная креативная команда», — сказала глава Amazon Studios Дженнифер Салке.

Оригинальная картина Дага Лаймана, снятая по сценарию Саймона Кинберга, вышла в 2005 году. В нем главные роли сыграли Брэд Питт и Анджелина Джоли. В телесезоне 2006-2007 канал ABC также представил телеверсию «Мистера и миссис Смит» с Майклом Хендерсоном и Джордан Брюстер, но шоу не продвинулось дальше пилота.

Фиби Уоллер-Бридж — успешная актриса, продюсер и сценаристка. Она выступала создательницей сериала «Убивая Еву», появилась недавно в клипе Гарри Стайлза, написала сценарий нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», а сейчас снимается в сериале HBO «Беги».

Дональд Гловер, также известный как рэпер Childih Gambino, не менее яркий артист. В прошлом году он выпустил свой новый альбом и озвучил Симбу в «Короле льве». Также актера можно увидеть в сериалах «Остров Гуава» и «Атланта».

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