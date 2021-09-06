перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили 17 856 случаев коронавируса за сутки 11:07
Полиция сорвала матч Бразилии и Аргентины. Игроков обвиняют в нарушении двухнедельного карантина 11:01
СМИ: военные Гвинеи свергли президента, обнулившего сроки. Минобороны это отрицает 10:17
Москвичам не продлевают сертификаты о вакцинации после повторной прививки от COVID-19 10:14
В выборах в Петербурге будут участвовать сразу три Бориса Вишневских. Один из них настоящий 9:15
Массовая драка в колонии Хабаровского края привела к гибели двух человек. В сети сообщают о бунте Вчера в 20:48
«Талибан»* запретил своим боевикам стрелять в воздух. Ранее из‑за этого погибло 70 человек за день Вчера в 20:11
Вице-губернатор Петербурга: задержания на фестивале «День Д» связаны с коронавирусными ограничениями Вчера в 18:50
Обращение Халимат Тарамовой, саундтрек «Короля Ричарда» от Бейонсе и другие новости дня
Вчера в 18:04 дайджест
В австралийском зоопарке птица по имени Эхо научилась имитировать плач ребенка Вчера в 16:44
Бейонсе написала саундтрек к фильму «Король Ричард». Сингл может претендовать на «Оскар» Вчера в 16:40
Вице-президент РАН: ряд российских вузов попали в рейтинг Times Higher Education из‑за «накрутки» Вчера в 16:09
В Москве задержали активиста, который попытался повесить баннер против Путина на фасаде ЦДМ Вчера в 15:38
Легкоатлет Усейн Болт выпустил свой дебютный альбом «Country Yutes» Вчера в 15:18
Маргарет Куолли и Кристофер Эбботт снимутся в триллере «Sanctuary» про доминатрикс и ее клиента Вчера в 14:40
Суд запретил «Яндексу» и Google выдавать в поиске словосочетание «умное голосование» Вчера в 14:39
Конкурс «Арт-светофоры» объявил победителей. Они разрисуют светофорные шкафы в Москве Вчера в 13:37
«Я в порядке, меня не убили»: новое видеообращение Халимат Тарамовой с просьбой оставить ее в покое Вчера в 13:24
Задержанных участников фестиваля «День Д» отпустили из отдела полиции. На них составили протоколы Вчера в 12:34
Тилль Линдеманн спел «Любимый город» на военном фестивале «Спасская башня» Вчера в 11:55
Отключить рекламу

В России выявили 17 856 случаев коронавируса за сутки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:07

За последние сутки в России зарегистрировали 17 856 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 789 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Москве — 1463. Следом идут Подмосковье, Петербург, Свердловская, Ростовская и Воронежская области, Пермский край и Самарская область.

Общее число зарегистрированных в стране заражений увеличилось до 7 030 455. За последние сутки выздоровели 14 276 пациентов, за все время — 6 285 007. За сутки умерли 790 человек, за весь период — 187 990.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 218,9 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (39,3 млн), на втором — Индия (32,9 млн), на третьем — Бразилия (20,8 млн).

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить