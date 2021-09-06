В России выявили 17 856 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России зарегистрировали 17 856 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 789 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Москве — 1463. Следом идут Подмосковье, Петербург, Свердловская, Ростовская и Воронежская области, Пермский край и Самарская область.