В России выявили 17 856 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России зарегистрировали 17 856 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 789 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых случаев в Москве — 1463. Следом идут Подмосковье, Петербург, Свердловская, Ростовская и Воронежская области, Пермский край и Самарская область.
Общее число зарегистрированных в стране заражений увеличилось до 7 030 455. За последние сутки выздоровели 14 276 пациентов, за все время — 6 285 007. За сутки умерли 790 человек, за весь период — 187 990.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 218,9 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (39,3 млн), на втором — Индия (32,9 млн), на третьем — Бразилия (20,8 млн).