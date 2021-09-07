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Бенедикт Камбербатч рассказал, что его персонаж в фильме «Сила собаки» — гей

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:15

Британский актер Бенедикт Камбербатч рассказал, что сыграл гомосексуалиста в новом фильме под названием «Сила собаки» (в другом переводе — «Власть пса»). Об этом стало известно из интервью на фестивале в Теллуриде, сообщил IndieWire.

Картина выйдет на Netflix 1 декабря. Ее трейлер можно посмотреть здесь. Камбербатч исполняет роль безжалостного скотовода Фила, который терроризирует брата и его жену, переехавших на ранчо в штат Монтана.

Фил ведет себя грубо, демонстрируя свою мужественность, но неожиданно обнаруживает в себе влечение к Питеру — сыну своей невестки. По словам Камбербатча, решение согласиться на роль Фила далось ему нелегко. «Это не было сделано без раздумий», — сказал актер.

«Я очень чувствителен к репрезентации, разнообразию и инклюзии. Одной из привлекательных сторон этой работы была идея о том, что в этом мире, с таким специфическим характером, было много личного, скрытого от посторонних глаз», — добавил он.

Помимо Камбербатча, в картине снялись Джесси Племонс («Ирландец») и Кирстен Данст («Улыбка Моны Лизы»), Томасин МакКензи («Кролик Джоджо»), Коди Смит-МакФи («Дорога») и Фрэнсис Конрой («Джокер»).

Фильм поставлен по мотивам одноименного романа Томаса Сэвиджа, написанного в 1967 году. Съемки прошли в Новой Зеландии — из‑за коронавируса их пришлось прерывать и переносить. Оператором «Силы собаки» выступила Ари Вегнер («Маленькое красное платье», «Леди Макбет»).

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