Британский актер Бенедикт Камбербатч рассказал, что сыграл гомосексуалиста в новом фильме под названием «Сила собаки» (в другом переводе — «Власть пса»). Об этом стало известно из интервью на фестивале в Теллуриде, сообщил IndieWire.

Картина выйдет на Netflix 1 декабря. Ее трейлер можно посмотреть здесь. Камбербатч исполняет роль безжалостного скотовода Фила, который терроризирует брата и его жену, переехавших на ранчо в штат Монтана.

Фил ведет себя грубо, демонстрируя свою мужественность, но неожиданно обнаруживает в себе влечение к Питеру — сыну своей невестки. По словам Камбербатча, решение согласиться на роль Фила далось ему нелегко. «Это не было сделано без раздумий», — сказал актер.

«Я очень чувствителен к репрезентации, разнообразию и инклюзии. Одной из привлекательных сторон этой работы была идея о том, что в этом мире, с таким специфическим характером, было много личного, скрытого от посторонних глаз», — добавил он.

Помимо Камбербатча, в картине снялись Джесси Племонс («Ирландец») и Кирстен Данст («Улыбка Моны Лизы»), Томасин МакКензи («Кролик Джоджо»), Коди Смит-МакФи («Дорога») и Фрэнсис Конрой («Джокер»).

Фильм поставлен по мотивам одноименного романа Томаса Сэвиджа, написанного в 1967 году. Съемки прошли в Новой Зеландии — из‑за коронавируса их пришлось прерывать и переносить. Оператором «Силы собаки» выступила Ари Вегнер («Маленькое красное платье», «Леди Макбет»).